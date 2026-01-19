high school musical 20 anni dopo gli attori oggi

Venticinque anni dopo l'uscita di High School Musical, gli attori principali sono impegnati in diversi percorsi. Zac Efron ha ricevuto il riconoscimento sulla Hollywood Walk of Fame, mentre Vanessa Hudgens è diventata mamma per la seconda volta. Ashley Tisdale si impegna a parlare di questioni sociali, tra cui le dinamiche di alcune mamme influenti. Un quadro aggiornato sulla vita di chi ha reso iconico il film, a distanza di anni.

Con il suo debutto negli Stati Uniti il 20 gennaio 2006, il teen romance danzante ha infranto l’allora record di ascolti per una première della rete, incollando oltre 17 milioni di telespettatori. Un successo che ha generato un prolifico franchise fatto di spin-off, serie tv, musical teatrali, libri, spettacoli dal vivo e videogiochi. Trainato dalla hit Breaking Free, intonata dai fidanzatini d’America Efron e Hudgens (da noi pubblicata da Luca Dirisio col titolo Se provi a volare), la colonna sonora di HSM ha conquistato la Billboard 200, vendendo 7.469 copie nella sua prima settimana. Due decenni più tardi, Zac Efron brilla sulla Hollywood Walk of Fame, la girlfriend dell’epoca Vanessa Hudgens è mamma-bis e l’amica del cuore Ashley Tisdale denuncia un gruppo tossico di mamme famose. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

High School Musical, l'ex star del franchise Matt Prokop arrestato per possesso di materiale pedopornografico

L'ex attore di High School Musical, Matt Prokop, è stato arrestato con l'accusa di possesso di materiale pedopornografico. Conosciuto anche per ruoli in film come Puzzole alla riscossa e Conception, l'attore affronta ora diverse incriminazioni penali. La notizia ha suscitato attenzione pubblica e mediática, evidenziando la gravità delle accuse e le implicazioni legali di tali reati.

Istruzione e sostenibilità, al via la nuova edizione di 'High school challenge 2026'

Lunedì 2 febbraio prende il via la nuova edizione di ‘High School Challenge 2026’ a Ferrara. Questa iniziativa mira a promuovere la mobilità sostenibile tra gli studenti, incentivando l’uso di mezzi come bici, a piedi, autobus, treno e car pooling per gli spostamenti quotidiani e nel tempo libero. Un’opportunità per sensibilizzare i giovani sull’importanza di comportamenti rispettosi dell’ambiente e di uno stile di vita più sostenibile.

