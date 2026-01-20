Maestro accusato di violenza sessuale su sette piccole alunne | chiesti 10 anni di carcere

Un insegnante di musica di Milano è stato accusato di aver commesso abusi su sette alunne. La procura ha richiesto una condanna a 10 anni e 4 mesi di carcere nel processo con rito abbreviato. L’uomo, che insegnava in una scuola elementare fino a febbraio 2025, è accusato di violenza sessuale aggravata. La vicenda ha suscitato attenzione sulla tutela dei minori e sulla sicurezza nelle scuole.

Avrebbe abusato di sette bambine, sue alunne. Ora la pm di Milano Alessia Menegazzo ha chiesto una condanna a 10 anni e 4 mesi di reclusione per lui, un maestro di musica. L'uomo, 45 anni, insegnava fino al febbraio 2025 in una scuola elementare della città. È accusato di violenza sessuale aggravata e anche di un episodio di adescamento ai danni di sette alunne di meno di 10 anni, in un processo con rito abbreviato. La sentenza del gup Domenico Santoro è prevista per il 5 febbraio. Il 10 febbraio 2025 era stato arrestato in flagranza dagli agenti della polizia locale. Era stato sorpreso nel corso degli abusi dalle microcamere posizionate nella scuola dal Nucleo tutela donne e minori dei ‘ghisa’, guidati da Gianluca Mirabelli.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

