Maestro di musica accusato di violenza sessuale su sette alunne | la Procura chiede 10 anni e 4 mesi di reclusione

La Procura di Milano ha richiesto una condanna di oltre dieci anni di reclusione per un maestro di musica, accusato di aver commesso violenze sessuali e adescamenti su sette bambine di età inferiore ai dieci anni. L'indagine evidenzia gravi accuse che hanno coinvolto minori in un contesto educativo e culturale. La vicenda solleva importanti temi sulla tutela dei minori e sulla sicurezza nelle attività extrascolastiche.

La Procura di Milano ha chiesto una condanna a 10 anni e 4 mesi di reclusione per un maestro di musica accusato di violenza sessuale aggravata e adescamento ai danni di sette bambine di età inferiore ai 10 anni. Come segnala Ansa, il pubblico ministero ha formulato la richiesta nel corso del processo con rito abbreviato che si celebra davanti al giudice per l'udienza preliminare. L'insegnante aveva prestato servizio fino al febbraio 2025 in una scuola elementare del capoluogo lombardo. La sentenza è attesa per il 5 febbraio prossimo, Il maestro era stato arrestato in flagranza il 10 febbraio 2025 dal Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale di Milano, che aveva condotto le indagini coordinate dalla Procura.

