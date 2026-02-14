Minaccia i genitori malati di dare fuoco alla casa e uccidere l’animale domestico | arrestato

Giovedì 12, un uomo di 38 anni ha minacciato di dare fuoco alla casa e di uccidere il suo animale domestico, perché temeva che i genitori malati non si prendessero cura di sé. La minaccia è arrivata dopo una discussione in famiglia, quando l’uomo ha perso il controllo e ha pronunciato parole violente. I carabinieri di Codigoro sono intervenuti e lo hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Ferrara, per maltrattamenti e comportamenti pericolosi.

Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno fatto luce su una serie di vessazioni psicologiche e morali, aggravate da quotidiane richieste di denaro, consumatesi tra le mura domestiche. L’indagato, nonostante le precarie condizioni di salute di uno dei genitori, non esitava a rivolgere loro insulti brutali e minacce di estrema crudeltà, giungendo ad augurare persino la morte. Ma l’escalation di violenza ha raggiunto il culmine alla fine dello scorso gennaio quando, durante il tragitto in auto per assecondare l’ennesima pretesa economica, il 38enne ha tentato di strappare il volante dalle mani del padre, mettendo a serio rischio l’incolumità dei passeggeri e degli altri utenti della strada.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

