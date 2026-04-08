Martedì, l’ex presidente degli Stati Uniti ha ribadito la sua posizione dura nei confronti dell’Iran, minacciando conseguenze gravi e lasciando aperta la possibilità di sorprese impreviste. A poche ore dall’ultimatum fissato per le 20 locali (le due di notte in Italia), ha espresso la convinzione che una civiltà possa scomparire, senza tuttavia specificare ulteriori dettagli sulle azioni future.

Donald Trump alza ancora i toni contro l'Iran, lanciando una nuova devastante minaccia a poche ore dall'ultimatum da lui imposto per ieri sera alle 20 locali (le due del mattino in Italia) per trovare un accordo e riaprire lo stretto di Hormuz. «Un'intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà», avverte il presidente su Truth, promettendo «pesanti raid» contro la Repubblica islamica. Allo stesso tempo, il tycoon sottolinea come «ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, in cui prevalgono menti diverse, più acute e meno radicalizzate, forse potrebbe accadere qualcosa di meraviglioso e rivoluzionario, chissà». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Minaccia finale di Trump. "Una civiltà può sparire" (senza escludere sorprese)

Trump: «Un'intera civiltà può finire questa notte». Interviene il Papa: «Inaccettabile minaccia». Liberata la giornalista UsaL'inviata Shelly Kittleson era stata rapita sette giorni fa: «Ora deve lasciare l'Iraq».

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TRUMP MINACCIA DI INVADERE ALTRI PAESI.

Temi più discussi: Trump, ultimatum finale all'Iran: la minaccia e il rischio di crimini di guerra; Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Ha perso la testa: l'onda social contro Trump che minaccia di annientare l'Iran.

La minaccia di Trump all’Iran: Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabileTrump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran. Sul social Truth, infatti, Trump ha scritto un messaggio che fa rabbrividire: Un’inter ... tpi.it

Iran, Trump e l'ultimatum finale: Aprite lo Stretto di Hormuz o distruggo tuttoIl presidente ribadisce che la deadline è fissata per martedì e minaccia attacchi alle infrastrutture energetiche ... adnkronos.com

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Non so se ricordate il finale di "Wargames", uno dei film più belli sulla Guerra Fredda, sulla minaccia nucleare e sul mondo dei computer. Fu realizzato 43 anni fa e si basava sul principio di «distruzione mutua assicurata». Che significa Che in caso di attacco - facebook.com facebook