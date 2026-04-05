Nella partita tra Napoli e Milan, l'allenatore dei rossoneri ha deciso di far scendere in campo Füllkrug al posto di alcune assenze. Il tecnico dei partenopei ha valutato diverse opzioni, tra cui la possibilità di escludere Politano dalla formazione titolare. Nkunku è stato confermato come titolare, mentre Pulisic potrebbe restare in panchina. Leao si trova in bilico tra la panchina e la titolarità.

Non è forse Pasqua il giorno delle sorprese? Appunto. Le ultime notizie da Napoli e Milan suggeriscono formazioni sorprendenti. Per il Milan, in attacco (anche se il resto della squadra sarà quello atteso). Per il Napoli, in difesa (anche se i quattro assi in mezzo giocheranno come previsto). Conte potrebbe organizzare una festa del mancino. In difesa, tre giocatori che calciano col sinistro: Juan Jesus, Buongiorno e Olivera. A centrocampo, largo a destra, potrebbe giocare non Politano ma - sorpresa vera - Gutierrez a piede invertito. Politano è tornato dalla Nazionale un po' stanco. Tatticamente, vedere Gutierrez contro Saelemaekers sarebbe interessante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli-Milan, che sorprese: Allegri prova Füllkrug, Conte può escludere Politano

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’ Stando a quanto riportato dal collega di Sky Sport Peppe Di Stefano, alla vigilia di Napoli-Milan Massimiliano Allegri ha provato come coppia d’attacco Nkunku al fianco di Fullkrug. facebook

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