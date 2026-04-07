Trump | Un' intera civiltà può finire questa notte Interviene il Papa | Inaccettabile minaccia Liberata la giornalista Usa

Un messaggio inquietante attribuito all'ex presidente statunitense ha suscitato reazioni da parte del Papa, che ha definito inaccettabile la minaccia. Nel frattempo, una giornalista statunitense rapita in Iraq sette giorni fa è stata rilasciata e ora deve lasciare il Paese. La situazione ha attirato l'attenzione internazionale, con le autorità che monitorano attentamente gli sviluppi.