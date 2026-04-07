Trump | Un' intera civiltà può finire questa notte Interviene il Papa | Inaccettabile minaccia Liberata la giornalista Usa
Un messaggio inquietante attribuito all'ex presidente statunitense ha suscitato reazioni da parte del Papa, che ha definito inaccettabile la minaccia. Nel frattempo, una giornalista statunitense rapita in Iraq sette giorni fa è stata rilasciata e ora deve lasciare il Paese. La situazione ha attirato l'attenzione internazionale, con le autorità che monitorano attentamente gli sviluppi.
L'inviata Shelly Kittleson era stata rapita sette giorni fa: «Ora deve lasciare l'Iraq». Il rilascio in cambio della liberazione di alcuni prigionieri di Kaitab Hezbollah, gruppo paralimitare sciita iracheno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Trump: «Stanotte un’intera civiltà può finire», la risposta di Teheran. Liberata in Iraq la giornalista Usa Shelly Kittleson – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran».
Leggi anche: Iran, Trump senza freni: “Un’intera civiltà può finire stanotte”. Casa Bianca smentisce uso atomica
Temi più discussi: L’avvertimento di Trump: Un’intera civiltà morirà stanotte; Medio Oriente, Trump: 'Un'intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile' - LIVEBLOG; Trump: Stanotte un'intera civiltà potrebbe scomparire; 'Un'intera civiltà morirà': i mercati crypto sotto pressione mentre Trump intensifica la retorica nei confronti dell'Iran.
Medio Oriente, Trump minaccia l'Iran: 'Un'intera civiltà sta per morire'. Raid su ponti e ferrovieLa guerra del Golfo ha vissuto un'ennesima e drammatica giornata, con la comunità internazionale sospesa sull'ultimatum di Donald Trump a Teheran per Hormuz. ansa.it
Medio Oriente, Trump minaccia l'Iran: 'Un'intera civiltà sta per morire'. Raid su ponti e ferrovie - LIVEBLOGPoi: 'Tuttavia questa notte potrebbe anche accadere qualcosa di meraviglioso'. Media iraniani: 'Sospesi tutti i canali di comunicazione con gli Usa'. Teheran ai giovani: 'Formate catene umane intorno ... ansa.it
"Un'intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth in riferimento al conflitto in Iran. Tutti gli aggiornamenti https://shorturl.at/D2lar #n - facebook.com facebook
Trump e l'ultimatum all'Iran, parte il countdown tv in Israele - Video x.com