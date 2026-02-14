Si innamora della professoressa e la perseguita Scatta il divieto di avvicinamento

Un uomo di 28 anni, originario della Gambia, ha iniziato a perseguitare una professoressa di Lecce dopo essersi innamorato di lei, portando così all’emissione di un divieto di avvicinamento. La Polizia ha notificato l’ordine dopo aver raccolto prove delle sue azioni, tra cui alcuni appostamenti fuori dall’istituto scolastico. L’uomo era già stato indagato per aver rubato oggetti dalla scuola e per aver molestato la donna in diverse occasioni, creando disagio e paura.

La Polizia di Stato ha eseguito a Lecce un'ordinanza di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 28 anni, di origine gambiana, indagato per atti persecutori e furto aggravato ai danni di una donna con cui aveva avuto un precedente rapporto in ambito scolastico.

Luca Rossi si è innamorato dell’insegnante e ha iniziato a perseguitarla con continue avances e appostamenti, nonostante il divieto.

