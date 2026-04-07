Se uscite ve damo foco minacce e aggressione transfobica all'associazione Gender X

Un gruppo di circa dieci persone ha minacciato e lanciato insulti transfobici contro la sede dell'associazione Gender X a Roma. Dopo aver visto le telecamere, il gruppo è fuggito dalla zona, lasciando le minacce rivolte all’organizzazione. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, che si è verificato nel pomeriggio e ha attirato l’attenzione di alcuni testimoni presenti sul posto.