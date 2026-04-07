Se uscite ve damo foco minacce e aggressione transfobica all'associazione Gender X
Un gruppo di circa dieci persone ha minacciato e lanciato insulti transfobici contro la sede dell'associazione Gender X a Roma. Dopo aver visto le telecamere, il gruppo è fuggito dalla zona, lasciando le minacce rivolte all’organizzazione. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, che si è verificato nel pomeriggio e ha attirato l’attenzione di alcuni testimoni presenti sul posto.
Aggressione transfobica all'associazione Gender X a Roma, dove un gruppo composto da circa 10 persone ha gridato contro la sede, scappando solto dopo essersi accorti di essere ripresi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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