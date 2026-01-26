Sputi sul volto calci e minacce di morte | incubo per una 54enne

Una donna di 54 anni ha vissuto un episodio di violenza che ha coinvolto sputi sul volto, calci e minacce di morte. Dopo aver cercato di dimenticare e di non parlarne, la situazione è improvvisamente peggiorata. Questa vicenda evidenzia le difficoltà di affrontare e denunciare situazioni di abuso domestico, sottolineando l’importanza di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza delle vittime.

Aveva voluto dimenticare quei calci, gli sputi in faccia e anche le mani al collo. Aveva preferito metterci una pietra sopra e non aveva detto nulla a nessuno sperando potesse essere l’ultimo episodio di violenza ma – come sempre accade – la situazione è precipitata. Siamo a Napoli, nel quartiere San Carlo Arena. L’ultimo episodio di violenza è avvenuto durante l’ultima discussione, lo scorso 23 gennaio. In quel caso l’uomo 58enne prende a calci ripetutamente la vittima, le sputa più volte al volto e le stringe le mani al collo come per strangolarla per poi miracolosamente fermarsi. La donna non lo denuncia.🔗 Leggi su Napolitoday.it

