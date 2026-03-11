L' inchiesta sulla sanità la giunta sospende Iacolino dall' incarico di direttore generale del Policlinico di Messina

La giunta regionale ha deciso di sospendere dal suo incarico di direttore generale del Policlinico di Messina Salvatore Iacolino. La decisione è stata comunicata al termine di una seduta straordinaria convocata su proposta dell’assessore alla Salute. La sospensione riguarda esclusivamente il ruolo di Iacolino nel Policlinico e non comporta ulteriori provvedimenti. La decisione è stata presa in seguito a una riunione convocata appositamente per discutere la questione.

La decisione del governo Schifani al termine della riunione straordinaria. Ma il manager ha presentato le dimissioni "per garantire massima trasparenza" La giunta regionale ha sospeso Salvatore Iacolino dal ruolo di direttore generale del Policlinico. La decisione è arrivata al termine della seduta straordinaria, convocata su proposta dell’assessore della Salute Daniela Faraoni. Poche ore prima era stato lo stesso presidente Renato Schifani ad annunciare il procedimento di revoca della nomina. Ma il manager aveva già rassegnato le dimissioni. “Do conferma delle dimissioni presentate dal direttore generale dell’Azienda universitaria policlinico di Messina e quindi prendiamo atto della conseguente interruzione definitiva dell’incarico”, ha commentato Daniela Faraoni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati L'inchiesta sulla sanità, Iacolino sospeso dall'incarico di direttore generale del PoliclinicoSalvatore Iacolino è stato sospeso dal ruolo di direttore generale del Policlinico. Leggi anche: Policlinico di Messina, la giunta regionale sceglie Iacolino come direttore generale Una raccolta di contenuti su L'inchiesta sulla sanità la giunta... Temi più discussi: L'inchiesta sulla sanità, Iacolino sospeso dall'incarico di direttore generale del Policlinico; Sanità, la Regione sospende Salvatore Iacolino dalla guida del Policlinico di Messina; Mafia, massoneria e sanità: l'inchiesta che scuote la politica siciliana; Mafia e sanità in Sicilia: indagato per concorso esterno il direttore del Policlinico di Messina · ilreggino.it. Il neodirettore del Policlinico di Messina indagato per mafiaLa procura di Palermo ha disposto una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici del direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del Pdl Salvatore Iacolino. No ... ansa.it Intascava tangenti da un boss, in carcere dirigente della Regione Sicilia. Indagato anche il nuovo direttore del Policlinico di Messina: «Trovati 90 mila euro in contanti»L’inchiesta della Procura di Palermo svela le infiltrazioni del clan di Favara in Regione. Fermati il dirigente regionale Giancarlo Teresi e il presunto boss Carmelo Vetro. Indagato anche il manager d ... corriere.it Il manager del policlinico di Messina e gli affari con il boss. I pm: «A totale servizio del capomafia» x.com «Do conferma delle dimissioni presentate dal direttore generale dell’Azienda universitaria policlinico di Messina e quindi prendiamo atto della conseguente interruzione definitiva dell’incarico». Lo dichiara l'assessore regionale alla #Salute Daniela Faraoni. - facebook.com facebook