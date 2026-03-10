L' inchiesta sulla sanità Iacolino sospeso dall' incarico di direttore generale del Policlinico

Salvatore Iacolino è stato sospeso dall’incarico di direttore generale del Policlinico in seguito a una decisione presa dal governatore durante una seduta straordinaria di giunta, convocata su proposta dell’assessore alla Salute. La sospensione è stata comunicata ufficialmente al termine della riunione, senza ulteriori dettagli sul procedimento in corso. La decisione riguarda esclusivamente il suo ruolo all’interno del Policlinico.

Salvatore Iacolino è stato sospeso dal ruolo di direttore generale del Policlinico. Questa la decisione del governatore Renato Schifani al termine della seduta straordinaria di giunta, convocata su proposta dell’assessore della Salute Daniela Faraoni. Un passo già annunciato alcune ore fa dallo stesso Schifani che nel frattempo ha avviato il procedimento di revoca della nomina. L’indagine della Procura di Palermo, su cui si basa la sospensione, ricostruisce come Iacolino avrebbe facilitato l’imprenditore Carmelo Vetro, già condannato per mafia, nell’accesso a figure chiave della sanità messinese e regionale, in cambio di contributi elettorali e promesse di assunzioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

