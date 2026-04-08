L’attrice e modella ha annunciato la creazione di MemPalace, un sistema open source dedicato all’archiviazione dei dati nell’intelligenza artificiale. Il progetto si basa su un modello ispirato alle tecniche mnemoniche tradizionali, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle informazioni digitali. La presentazione è avvenuta di recente, senza ulteriori dettagli sui funzionamenti tecnici o sui possibili utilizzi pratici del sistema.

Milla Jovovich ha presentato MemPalace, un sistema open source progettato per rivoluzionare l’archiviazione dei dati nell’intelligenza artificiale attraverso un modello ispirato alle mnemoniche classiche. Il software, sviluppato con l’ingegnere Ben Sigman, mira a sostituire le l’inefficienti ricerche testuali con una struttura organizzativa virtuale. L’attrice è partita da un’osservazione critica: i sistemi di recupero informazioni attuali sono troppo rigidi. Secondo la sua analisi, l’affidamento esclusivo alle parole chiave rende il processo di ricerca macchinoso e disordinato, trasformando gli archivi digitali in depositi di scarti dove i documenti restano invisibili sotto date ed etichette. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milla Jovovich rivoluziona l’IA: ecco MemPalace, il palazzo dei dati

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