Milla Jovovich sua figlia Ever Anderson è identica a lei

Milla Jovovich e sua figlia Ever Anderson hanno fatto il loro debutto in pubblico in modo molto speciale. Le due, più che madre e figlia, sembravano due sorelle durante la première del film Dracula. Entrambe sono apparse in forma smagliante, attirando l’attenzione di tutti i presenti. La somiglianza tra loro è evidente, e molti hanno commentato su quanto Ever ricordi molto la madre. La serata si è conclusa con tante foto e complimenti per il look scelto dalle due attrici.

Più che madre e figlia, sembrano due sorelle: Milla Jovovich e la sua primogenita Ever Anderson hanno sfilato in forma smagliante per la première del film Dracula. A Los Angeles, l’attrice e modella ucraina e la figlia 18enne hanno conquistato i flash dei fotografi con la loro eleganza e complicità: mai come in questo caso, la bellezza è davvero questione di DNA. Ever Anderson e Milla Jovovich, due gocce d’acqua. Milla Jovovich è stata, a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, un’attrice e modella molto richiesta: oltre ad aver interpretato il ruolo di Alice nella saga di Resident Evil, è stata anche protagonista di cult come Giovanna D’Arco, The Million Dollar Hotel e Ultraviolet. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Milla Jovovich, sua figlia Ever Anderson è identica a lei Approfondimenti su Milla Jovovich Ever Anderson Milla Jovovich compie 50 anni: da “Il quinto elemento” all’ultima passerella di Miu Miu, una vita di look iconici Il 17 dicembre 2025 Milla Jovovich celebra 50 anni, segnata da una carriera straordinaria fatta di ruoli iconici e look memorabili. Anna Marchesini, la figlia Virginia adottata dalla sorella Teresa (la sua copia identica): la loro storia Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milla Jovovich Ever Anderson Argomenti discussi: Nuovo trailer per Worldbreaker: Milla Jovovich affronta spaventosi mostri in un mondo devastato; Resident Evil Requiem: Il trailer live-action mostra Maika Monroe in fuga da Racoon City. Milla Jovovich, sua figlia Ever Anderson è identica a leiEver Anderson, figlia di Milla Jovovich, ha posato insieme a sua madre all'anteprima di Dracula ... dilei.it Le Prime di Prime. Rimaniamo in tema, perchè tra i film di Febbraio si segnalano: - 08/02 : EHI TU (Oh Hi), commedia "romantica" con Logan Lerman e Molly Gordon - 21/02 : IN THE LOST LANDS, action fantasy con Milla Jovovich e Dave Bautista - 26/02 : NO x.com Il final trailer internazionale di #Worldbreaker, il monster movie con Milla Jovovich e Luke Evans diretto da Brad Anderson (Session 9, L'uomo senza sonno). Il film arriverà prossimamente anche in Italia, in streaming e home video, distribuito da Blue Swan Ent - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.