Lenovo rivoluziona l’IA con ThinkEdge | 4 modelli per dati in tempo

Lenovo ha lanciato i nuovi modelli di ThinkEdge, dopo aver rilevato la crescente domanda di analisi dei dati in tempo reale. La causa di questa innovazione risiede nella necessità di elaborare informazioni direttamente nel luogo di produzione, senza affidarsi al cloud. I dispositivi sono pensati per ambienti industriali e reti di sorveglianza, offrendo potenza e affidabilità. Le aziende potranno così accelerare le decisioni senza attendere connessioni esterne.

ThinkEdge: la rivoluzione dell'IA in locale di Lenovo. Lenovo ha presentato una nuova gamma di dispositivi ThinkEdge progettati per eseguire applicazioni di intelligenza artificiale direttamente in loco, dove i dati vengono generati. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso l'elaborazione decentralizzata, superando i limiti tradizionali del cloud computing. La gamma comprende quattro modelli distinti: il ThinkEdge SE10n Gen 2, un gateway intelligente per analisi leggere; il ThinkEdge SE30n Gen 2, senza ventole e predisposto per l'IA; il ThinkEdge SE60n Gen 2, basato su processori Intel Core Ultra con NPU integrata fino a 97 TOPS; e il ThinkEdge SE50a, un dispositivo all-in-one con schermi da 12,1, 15,6 e 21,5 pollici per uso industriale.