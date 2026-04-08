A Milazzo, Laura Castelli ha rafforzato la sua candidatura con l’ingresso di Massimo D’Amore nel suo team. Contestualmente, è stato presentato un disegno di legge sulle accise che potrebbe aumentare le entrate del Comune di circa 10 milioni di euro. La proposta legislativa prevede modifiche alle aliquote delle accise, con possibili ricadute sul bilancio locale. La candidata ha annunciato anche nuove alleanze politiche in vista delle prossime elezioni.

Laura Castelli, candidata a guidare Milazzo, ha consolidato il proprio progetto attraverso l’adesione di Massimo D’Amore e l’avanzamento di un provvedimento legislativo sulle accise che potrebbe portare risorse significative nel bilancio comunale. L’annuncio è arrivato durante una conferenza stampa tenutasi mercoledì mattina. Il fulcro della mattinata è stato l’ingresso ufficiale di Massimo D’Amore nel team di Castelli, mossa che segna un allineamento di competenze amministrative in vista delle prossime sfide elettorali a Milazzo. Parallelamente al consolidamento del gruppo umano, emerge un dato economico di rilievo: l’iter per la norma sulle accise ha raggiunto una fase cruciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milazzo: 10 milioni di accise e nuove alleanze per Castelli

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A Milazzo ho preso un impegno e lo manterrò! Io ci metto la faccia e agisco con passione e serietà. Vi spiego tutto nel video. #LauraCastelliSindaco #Milazzo #catenodeluca #sindacodisicilia #tiamosicilia - facebook.com facebook