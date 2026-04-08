Milano via ai marciapiedi blindati | dove sono stati posati i 421 nuovi paletti anti sosta

Nelle ultime settimane, nel centro di Milano sono stati installati oltre 400 nuovi paletti lungo i marciapiedi. Questa operazione riguarda specificamente alcune strade della città, dove i nuovi dispositivi sono stati posizionati per evitare soste non autorizzate. L’intervento si inserisce in una serie di misure adottate dal Comune per regolamentare la sosta e migliorare la fruibilità degli spazi pubblici.

Più di 400 paletti contro la sosta sui marciapiedi sono stati posati dal Comune di Milano nelle ultime settimane. Lo riferisce l'amministrazione. I cilindri in acciaio, alti 800 centimetri, vengono infilati nell'asfalto a un metro l'uno dall'altro. Ne sono stati installati per l'esattezza 421. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Milano blocca le soste abusive: arrivano i paletti anti-autoIl Comune di Milano sta installando massicciamente dissuasori metallici sui marciapiedi per bloccare le soste abusive. In Russia vanno a ruba i paletti anti-vampiri. Boom dell’esoterismo: cosa sono (e quanto costano) gli ‘oberigi’Roma, 2 febbraio 2026 – In Russia, la popolazione non sa più letteralmente a che santo votarsi. Argomenti più discussi: Lavori di riqualificazione dei parcheggi in via Milano; Via Milano Alta sotto accusa: Sembra una Medina di terza classe; Illuminazione, marciapiedi a misura di passeggini, trasporti capillari: il futuro è nell'urbanistica di genere; Via di Padule: completati i nuovi marciapiedi, quasi pronte ciclabile e nuova illuminazione. Via Milano Alta sotto accusa: Sembra una Medina di terza classeLa segnalazione di un lettore accende i riflettori su via Milano Alta: furgoni in divieto, marciapiedi occupati e insegne nel mirino del decoro urbano ... quicomo.it Domenica prossima, al mattino, saremo tutti alla Camera del Lavoro di Milano. Dove Sì proprio lì dove Angelo D’Orsi e Elena Basile avevano spruzzato chili di polonio e altri veleni del loro amato Putin. Sanificata la sala, festeggeremo la verità sull’Ucraina e x.com La Stampa. . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa alla cerimonia di restituzione della Bandiera da parte degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La diretta - facebook.com facebook