In Russia si vendono come il pane i paletti anti-vampiri, noti come oberigi. La domanda è aumentata così tanto che ormai si trovano facilmente in molti negozi di articoli esoterici. Le persone li comprano per proteggersi da presunti influssi negativi o spiriti maligni, anche se molti esperti li considerano semplici superstizioni. Il prezzo varia, ma in generale sono abbastanza accessibili, e il boom di queste protezioni ha preso piede negli ultimi mesi. La crescente paura tra i cittadini spinge molti a cercare metodi semplici e immediati per sentirsi più sicuri

Roma, 2 febbraio 2026 – In Russia, la popolazione non sa più letteralmente a che santo votarsi. E in effetti non c’è da dare loro torto. Lo hanno capito persino loro che l’ operazione speciale in Ucraina è diventata una guerra di logoramento e soprattutto l’inflazione, le sanzioni, e il rublo sempre più debole hanno reso più difficile le condizioni di molti. E dunque, in un Paese dove i confini fra religione, spiritualità e superstizione sono alquanto labili, non è rimasto altro che il paletto anti vampiro e oggetti simili. A dirlo sono i numeri. Dall’esame degli scontrini emerge che la vendita di attributi magici è aumentata del 50% rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In Russia vanno a ruba i paletti anti-vampiri. Boom dell’esoterismo: cosa sono (e quanto costano) gli ‘oberigi’

