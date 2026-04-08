Milano blocca le soste abusive | arrivano i paletti anti-auto

Il Comune di Milano ha iniziato a posizionare numerosi dissuasori metallici sui marciapiedi in diverse zone della città. Questa misura mira a impedire le soste non autorizzate di auto in aree pubbliche. I lavori di installazione coinvolgono diverse strade e si concentrano su punti dove le soste abusive sono più frequenti. La presenza dei paletti dovrebbe favorire il rispetto delle zone pedonali e limitare l'occupazione indebita degli spazi pubblici.

Il Comune di Milano sta installando massicciamente dissuasori metallici sui marciapiedi per bloccare le soste abusive. L’iniziativa, ispirata al modello di Parigi, mira a restituire lo spazio ai pedoni in diverse zone della città. L’amministrazione cittadina ha scelto la capitale francese come guida per diverse strategie di mobilità. Oltre all’estensione dei paletti, Milano ha già adottato il concetto della città dei 15 minuti, l’introduzione dei limiti di velocità a 30 all’ora e la riduzione della larghezza delle strade per favorire le piste ciclabili. Il piano operativo nasce da un coordinamento tra le strutture tecniche e l’assessorato competente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano blocca le soste abusive: arrivano i paletti anti-auto Leggi anche: Sosta selvaggia, arrivano paletti e barriere in due zone App anti spy per iPhone fai da te blocca la vista laterale e replica lo schermo anti guardoni del s26 ultraQuesto testo analizza due approcci distinti alla protezione della privacy visiva sui dispositivi mobili: un privacy display integrato,... Milano, il blocco per le Olimpiadi: strade chiuse e divieti di sosta, stop metro e busMilano si prepara a vivere alcune delle settimane più complesse sul fronte della mobilità degli ultimi anni. L’arrivo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, con la cerimonia di apertura ... ilgiornale.it Milano, parte la Ztl all’Isola: telecamere accese ma ancora niente multe, due mesi di test a partire dal 20 aprileLa Ztl sarà attiva tutti i giorni tra le 19.30 e le 6. ridurre la circolazione veicolare di notte, tutelare la quiete e la sicurezza dei residenti ... milano.corriere.it