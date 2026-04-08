Anziana sventa truffa da migliaia di euro a Milano | ospita in casa per 3 giorni i polizotti che arrestano un 32enne

Un'anziana di 83 anni residente in corso Buenos Aires a Milano ha impedito una truffa da diverse migliaia di euro e ha collaborato con le forze dell'ordine, ospitando i poliziotti in casa per tre giorni. Durante questa operazione, è stato arrestato un uomo di 32 anni sospettato di aver messo in atto il tentativo di truffa.

Una 83enne residente in corso Buenos Aires a Milano ha fatto arrestare un 32enne per truffa aggravata. Il giovane avrebbe provato a convincerla a consegnargli oro e gioielli, ma l'anziana ha riconosciuto il raggiro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Anziana disabile sventa una truffa. I carabinieri arrestano una donnaLa prontezza della vittima e la competenza dei Carabinieri della Stazione di Ravarino hanno consentito di sventare un tentativo di truffa ai danni di... Andretta, truffa del finto incidente smascherata: Carabinieri arrestano ventenne e restituiscono 6000 euro all'anziana vittimaI Carabinieri della Stazione di Andretta, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori, svolti sotto... Temi più discussi: Corteggia un’anziana in chat. La banca sventa la truffa; Anziana spezzina sventa truffa telefonica: presa di mira per la sesta volta; Terni. La polizia sventa una truffa da oltre 40 mila euro a un'anziana. Revocato un bonifico bancario; Sventa la truffa del finto carabiniere, 72enne fa arrestare un 20enne a Cassino. Anziana sventa truffa da migliaia di euro a Milano: ospita in casa per 3 giorni i polizotti che arrestano un 32enneUna 83enne residente in corso Buenos Aires a Milano ha fatto arrestare un 32enne per truffa aggravata. Il giovane avrebbe provato a convincerla a consegnargli oro e gioielli, ma l’anziana ha ... fanpage.it Il finto finanziere in corso Buenos Aires: facoltosa anziana sventa truffa da centinaia di migliaia di euroUna lunga telefonata sul fisso per tenere la linea occupata, il tono autoritario di chi si spaccia per un rappresentante dello Stato, un finanziere in questo caso, e un bottino che tra gioielli, brill ... milanotoday.it CARPINETO ROMANO – VIGILIA DI PASQUA, ANZIANA SVENTA LA TRUFFA DEL “FALSO CARABINIERE” E FA ARRESTARE QUATTRO PERSONE Doveva essere l’ennesima vittima di una truffa, ma si è rivelata invece determinante per assicurare i respon - facebook.com facebook