Affitti brevi con prezzi alle stelle Da Citylife a Rho fino al 153% in più

Negli ultimi tempi, i prezzi degli affitti brevi a Milano sono aumentati significativamente, con incrementi fino al 153% in alcune zone. Da Citylife a Rho, le tariffe sono salite in modo esponenziale, soprattutto nelle aree strategiche per l’evento olimpico. Questi rincari riflettono le dinamiche di mercato e la crescente domanda di sistemazioni temporanee nella città.

I dati sui rincari degli affitti a Milano mostrano percentuali lievitate in modo esponenziale, "specialmente nelle aree strategiche per l’evento olimpico". Nelle zone centrali i canoni medi sono raddoppiati con un aumento del 102%, mentre quartieri come Porta Nuova e Citylife registrano incrementi rispettivamente dell’83% e del 73%. Record assoluti si toccano nelle zone limitrofe alle sedi di gara, come Assago e Rho, dove i prezzi sono saliti rispettivamente del 153% e del 130%. Un appartamento di medie dimensioni per il periodo olimpico può raggiungere quotazioni di 2.800 euro a settimana. Numeri messi sul tavolo dall’ Associazione nazionale degli amministratori di condominio (Anaci), che solleva preoccupazioni sulla "convivenza" nello stesso spazio comune di appartamenti messi sul mercato con la formula degli affitti brevi e altri occupati invece stabilmente da proprietari o inquilini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

