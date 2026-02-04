Gli atleti bergamaschi sono pronti a sfidarsi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dalla cerimonia di apertura alle piste alpine, si preparano a dare il massimo per conquistare le medaglie. Tante speranze e allenamenti intensi per rappresentare la loro regione in una delle più grandi competizioni sportive al mondo.

Articolo. Dalla cerimonia d’apertura alle piste alpine, tutto quello che c’è da sapere sulle Olimpiadi Invernali e sugli atleti bergamaschi a caccia di medaglie Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 rappresentano un appuntamento storico per lo sport mondiale. Non solo per il ritorno dei Giochi in Italia a vent’anni da Torino 2006 e a settant’anni dalla prima edizione ospitata tra le montagne ampezzane, ma anche perché sarà la prima Olimpiade invernale davvero “diffusa”, con gare distribuite su tre regioni e più località. Un evento attesissimo anche dagli atleti bergamaschi, pronti a inseguire nuove medaglie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Milano Cortina 2026 e il sogno degli atleti orobici

Il presidente Mattarella ha parlato questa mattina a Milano, sottolineando come i Giochi Olimpici invernali siano un “sogno” che coinvolge e contagia gli atleti.

Giovanni Malagò sottolinea l'importanza del rispetto per la storia degli atleti nel contesto delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

#MilanoCortina2026, le polemiche sulla selezione dei tedofori

