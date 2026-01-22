Milano Cortina 2026 | con Backstage Heroes arrivano i volti della medaglia

Milano Cortina 2026 rappresenta un momento importante per lo sport italiano. Con Backstage Heroes, vengono valorizzati i volti degli atleti che si contenderanno le medaglie. Questi campioni, grazie al loro impegno, potranno condividere il successo con coloro che li hanno supportati lungo il percorso. Un’occasione per riconoscere il ruolo di tutti nella realizzazione di un evento di grande rilevanza sportiva e umana.

"Le medaglie non hanno solo due facce, ma molte di più": così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha lanciato il progetto "I volti delle medaglie - Backstage Heroes: nessuno vince da solo". Un'iniziativa che in occasione di Milano Cortina 2026 consentirà agli atleti vincitori di medaglie olimpiche e paralimpiche di segnalare chi sarà meritevole di questo riconoscimento. Quante volte dopo un successo gli atleti ricordano l'importanza del proprio allenatore, dei genitori o di qualunque persona gli sia stata vicina per arrivare a quel successo. Da oggi anche loro potranno essere premiati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Milano Cortina 2026, Buonfiglio: “Federica Brignone sarà in gara. Questa è la prima medaglia italiana”Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha confermato la presenza di Federica Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, sottolineando che la sua partecipazione rappresenta già una vittoria italiana.

