A Ascoli, le autorità hanno deciso di intervenire contro la sosta selvaggia installando paletti e barriere in due zone della città. Questi interventi si aggiungono alle multe e ai controlli già in atto, segnando un nuovo passo nelle misure adottate per limitare le auto parcheggiate in modo irregolare. La situazione ha portato a un rafforzamento delle azioni per controllare il problema.

Scatta la lotta alla sosta selvaggia ad Ascoli. Il Comune cambia passo e rafforza le contromisure contro le auto lasciate ovunque, affiancando alle multe e ai controlli nuovi interventi strutturali. Quando le sanzioni non bastano, infatti, entrano in campo i dissuasori fisici: paletti e barriere ai margini della carreggiata per impedire materialmente la sosta irregolare, anche sui marciapiedi. Il fenomeno continua a creare disagi in diverse aree cittadine, in particolare nel centro storico, dove la presenza di oltre 150 cantieri censiti dagli uffici comunali finisce talvolta per diventare un alibi per parcheggi azzardati. Le nuove ordinanze riguardano due zone precise: il Lungo Castellano e piazza Cantalamessa, nel quartiere di Porta Maggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sosta selvaggia, arrivano paletti e barriere in due zone

