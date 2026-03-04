Un articolo esamina due metodi per proteggere la privacy sui dispositivi mobili. Da un lato, c’è un display privacy hardware sul Samsung Galaxy S26 Ultra che blocca la visuale laterale. Dall’altro, si parla di un’app per iPhone sviluppata con la tecnica Vibe Coding, che replica lo schermo e impedisce di vedere ciò che viene visualizzato. Entrambi i sistemi sono progettati per limitare l’accesso visivo indesiderato.

Questo testo analizza due approcci distinti alla protezione della privacy visiva sui dispositivi mobili: un privacy display integrato, hardware-based, sul Samsung Galaxy S26 Ultra, e una simulazione software su iPhone realizzata con la filosofia Vibe Coding. L’esame mette in evidenza differenze sostanziali tra soluzioni hardware e software, chiarisce i limiti pratici e verifica le certificazioni coinvolte, offrendo una panoramica professionale e basata sui fatti. IlSamsung Galaxy S26 Ultra integra, per la prima volta a livello mondiale, un privacy display intrinseco che impedisce la visione laterale dello schermo. L’azione è gestita a livello hardware, senza dipendere da operazioni software di overlay. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - App anti spy per iPhone fai da te blocca la vista laterale e replica lo schermo anti guardoni del s26 ultra

Leggi anche: Galaxy s26 ultra privacy display rileva automaticamente i luoghi affollati e blocca lo schermo

Samsung Galaxy S26 Ultra, lo smartphone con lo schermo a prova di ficcanasoUna nuova tecnologia integrata nel display permette di renderne invisibile il contenuto a chi sta intorno, senza pellicole adesive.