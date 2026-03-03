Guerra Usa Iran Borse in caduta libera | Milano peggiore in Europa -4,47% Prezzo gas vola sopra 60 euro scorte Ue ai minimi dal 2018

Le borse europee sono in forte calo, con Milano che perde il 4,47%, mentre si osservano i recenti sviluppi della guerra tra Stati Uniti e Iran. Il prezzo del gas naturale supera i 60 euro al megawattora e le scorte dell’Unione Europea sono ai minimi dal 2018. Tutti i mercati riflettono la preoccupazione per le conseguenze economiche di questo conflitto.

Le Borse europee sono in caduta libera mentre si guarda agli sviluppi della guerra in Medio Oriente. I mercati valutano gli impatti sulla crescita economica globale, dopo il balzo di petrolio e gas. In tensione i titoli di Stato del Vecchio continente. Tra i listini è maglia nera Milano con una discesa che non si arresta (-4,47%). Pesanti anche Madrid (-3,2%), Francoforte (-2,8%), Parigi (-2,2%) e Londra (-2%). In picchiata i future di Wall Street dove il Nasdaq 100 cede il 2% e lo S&P 500 l'1,6 per cento. Le Borse asiatiche Borse asiatiche pesanti in chiusura di seduta, con l'indice Msci Asia Pacifico (-2,8%) che mette a segno il peggior calo in due giorni.

Guerra in Iran: prezzo del gas vola sopra i 43 euro al megawattora. Il prezzo del gas accelera ancora e vola sopra i 40 euro al megawattora, ai massimi da febbraio del 2025, mentre si guarda agli sviluppi in...

Iran: Borse in rosso, vola il prezzo del gas, rincari anche sui carburanti. Il conflitto in Medio Oriente tra Israele, Stati Uniti e Iran sta avendo ripercussioni anche sui mercati energetici, diventati estremamente volatili.

Guerra Usa Iran, Borse europee bruciano 314 miliardi. Vola il prezzo del petrolio, il gas aumenta del 39%. Le Borse europee aprono in rosso con la crisi in Medio Oriente a seguito dell'attacco congiunto di Usa e Israele all'Iran. Sui mercati aumentano i timori per gli effetti della ...

Guerra Usa-Iran: 7 azioni da comprare a Piazza Affari e 10 da evitare. La strategia di Banca Akros. Si è avverato lo scenario peggiore, avvertono gli analisti di Banca Akros mentre i missili iraniani colpiscono il Medio Oriente, bloccano lo Stretto di Hormuz e attaccano la base Uk a Cipro ...

