Borse l' Europa in profondo rosso per le minacce di dazi Usa alla Groenlandia Milano e Francoforte le peggiori l' oro ai massimi

Le borse europee chiudono in negativo, con Milano e Francoforte tra le peggiori, a causa delle tensioni legate alle possibili tariffe statunitensi sulla Groenlandia. In questo contesto, gli investitori si orientano verso i beni rifugio, come oro e argento, che hanno toccato nuovi massimi. La situazione riflette l'incertezza sui mercati e l’impatto delle minacce commerciali sulla stabilità finanziaria.

Le Borse europee avviano in calo la prima seduta della settimana, dopo l'annuncio di Donald Trump dei dazi per la Groenlandia. Il presidente americano ha annunciato l’introduzione, a partire dal 1° febbraio, di tariffe del 10% contro Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia, che hanno inviato truppe sull’isola. In Europa si valuta lo stop alle approvazioni dell'intesa commerciale con Washington dello scorso anno, mentre il presidente francese Emmanuel Macron invoca l’attivazione dello strumento anti-coercizione Ue. Il rischio di una nuova guerra commerciale con gli Usa alimenta il nervosismo sui mercati, mentre a Davos si apre il world economic forum. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Borse, l'Europa in profondo rosso per le minacce di dazi Usa alla Groenlandia. Milano e Francoforte le peggiori, l'oro ai massimi Leggi anche: Borse europee in rosso per le paure legate a una bolla dell'IA: Milano -2,05%, Francoforte -1,42%, Parigi -1,76%, Londra -1,21% Dazi in risposta a Trump sulla Groenlandia, l'Ue valuta un pacchetto da 93 miliardi contro le minacce Usa

L'Unione Europea sta considerando un pacchetto di dazi del valore di 93 miliardi di euro come risposta alle recenti minacce di Donald Trump riguardo alle eventuali interferenze sulla Groenlandia. Questa misura mira a tutelare gli interessi europei e a rafforzare la posizione comunitaria nelle relazioni internazionali. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, nel contesto di un dialogo sempre più complesso tra Ue e Stati Uniti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. La Borsa del 19 gennaio, i mercati europei crollano dopo i dazi imposti da Trump - Donald Trump ha annunciato dal 1° febbraio dazi al 10% per i Paesi che si sono recati in Groenlandia. quifinanza.it

Borse miste in Europa ma Milano è tra le migliori. Tutti in rosso invece i principali indici americani. Balzo dell'oro, del petrolio e soprattutto dell'argento - facebook.com facebook

Borse, Europa contrastata nel giorno dell'inflazione Usa. Frena l'oro ilsole24ore.com/art/borsa-nuov… x.com

