Milan-Como Gabbia | Inutile parlare di futuro Leao è tornato ad allenarsi a pieno

Matteo Gabbia ha dichiarato che non ha senso discutere del futuro, dopo la partita Milan-Como. La causa principale è il ritorno di Leao agli allenamenti a pieno ritmo, che ha dato una svolta alla squadra. Il difensore rossonero ha sottolineato come questa notizia abbia rafforzato l’umore del gruppo in vista delle prossime sfide. La partita si è conclusa con una vittoria importante per il Milan, che ora guarda avanti con maggiore fiducia. Gabbia ha aggiunto che la squadra si prepara con determinazione per le prossime gare.

"Queste saranno cose che ci dirà il mister durante la settimana prima della partita contro il Parma. Noi siamo infelici del risultato che è uscito, ma dobbiamo avere questa rabbia per arrivare preparati domenica e fare bottini pieno". Queste le parole di Matteo Gabbia dopo Milan-Como 1-1 a SportMediaset. Sul meno 7 dall'Inter in campionato: "Dobbiamo avere forza e lucidità di guardare a noi stessi, quelli che sono i nostri margini di miglioramento. Cercare di non accontentarsi mai e migliorare, a fine anno tireremo le somme. Inutile parlare di quello che può essere in futuro, da domenica dobbiamo o tornare ai 3 punti". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Allegri dopo Cagliari-Milan: “Scudetto? Inutile parlare”. Segnali chiari a Leao e mercatoDopo la partita tra Cagliari e Milan, Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria dei rossoneri, sottolineando che parlare dello scudetto in questo momento è inutile.

