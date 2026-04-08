Dopo la sconfitta contro il Napoli, il tecnico del Milan ha annunciato che la squadra deve ripartire subito. In vista delle prossime partite, Allegri ha deciso di puntare su Santiago Gimenez, che sarà schierato per contribuire alla ripresa della squadra nel rush finale della stagione. La scelta del tecnico mira a rafforzare l’attacco e a migliorare le prestazioni in vista degli impegni futuri.

Dopo la sconfitta contro il Napoli, l'unica cosa da fare è riprendere il cammino e difendere assolutamente un posto per la Champions League: già dall'Udinese, il Diavolo deve tornare a vincere. Per tornare a brillare, il Milan ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti e, parlando di gol, ad Allegri viene in mente un'arma in più: Santiago Gimenez. Il messicano si è fermato ad ottobre 2025 a causa di un problema alla caviglia che lo ha poi costretto ad effettuare un delicato intervento chirurgico che lo ha tenuto fuori dal rettangolo verde per circa 4 lunghi mesi. Il rientro era già avvenuto contro il Torino, prima della sosta. Con il Napoli, invece, il messicano ha giocato circa 35 minuti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ripartire subito: Allegri punta su Gimenez per il rush finale

Pisa-Milan, Allegri dirama il bollettino infortunati: le rivelazioni su Pulisic e GiménezCome di consueto, Allegri ha diramato il bollettino infortunati che, questa volta, è stato foriero di buone notizie per i tifosi del Milan.

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