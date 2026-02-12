Massimiliano Allegri ha annunciato i problemi di formazione in vista di Pisa-Milan. L’allenatore rossonero ha confermato che ci sono diversi infortunati, tra cui Pulisic e Giménez, e che non tutti sono ancora pronti per scendere in campo. Alla vigilia della partita, Allegri ha fatto il punto sulla condizione dei giocatori e ha spiegato che ci saranno alcune assenze importanti. La sfida si avvicina e il tecnico ha già in mente come affrontare le eventuali mancanze.

Come di consueto, Allegri ha diramato il bollettino infortunati che, questa volta, è stato foriero di buone notizie per i tifosi del Milan. "Stanno tutti bene, Christian Pulisic ieri ha fatto per la prima volta allenamento con la squadra. Sarà a disposizione, ma ha 15-20'. Rafael Leão sta molto meglio, è a disposizione". Allegri ha concluso: "Santiago Giménez sta molto meglio, può tornare a disposizione nel giro di un mesetto. Alexis Saelamaekers non ci sarà, ma sta molto meglio: vediamo se sarà a disposizione mercoledì contro il Como". La sorpresa, quindi, del rush finale dell'annata in corso potrebbe essere il rientro anticipato del 'Bebote', la cui tabella di marcia verso il recupero sta procedendo al meglio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pisa-Milan, Allegri dirama il bollettino infortunati: le rivelazioni su Pulisic e Giménez

Approfondimenti su Pisa Milan

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pisa Milan

Milan, alle 12 la conferenza stampa di Allegri in vista della trasferta di PisaMister Massimiliano Allegri presenta Pisa-Milan. C'è aria di derby per il tecnico livornese, che domani alle ore 20.45 affronterà in. tuttomercatoweb.com

Pisa-Milan: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Pisa-Milan in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 25^ giornata di Serie A. fantacalcio.it

#PisaMilan, la probabile #formazione rossonera: @RLC spera nella conferma - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #LoftusCheek x.com

#PisaMilan: DAZN o Sky Ecco dove vederla in diretta tv e streaming - facebook.com facebook