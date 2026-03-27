Durante la pausa di campionato, l'allenatore ha deciso di affidarsi nuovamente a due giocatori, ritenendoli fondamentali per le prossime partite. Uno dei due ha migliorato le proprie condizioni fisiche, mentre l'altro cerca di recuperare la forma migliore dopo alcuni mesi di assenza. Entrambi sono stati reinseriti nel gruppo e sono pronti a scendere in campo nelle prossime gare.

Sono due storie diverse, però anche tanto avvicinabili. Perché Tino Anjorin e Cesare Casadei hanno in comune un elemento che spinge D’Aversa a porre un like speciale su questo racconto: vogliono riguadagnare posizioni nel più breve tempo possibile. Il tecnico se lo augura, il Toro li sta aspettando, la sosta primaverile può definirsi benedetta per tutti e due, e cade nel momento opportuno: per Anjorin e Casadei è la classica grande occasione. I due centrocampisti sono, in questi giorni, al Filadelfia perché non sono stati convocati dalle loro nazionali. Da martedì D’Aversa sta lavorando con un gruppo ristretto, senza undici giocatori chiamati dai vari ct in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Casadei e Anjorin, sprint di primavera: D'Aversa punta su di loro per il rush finale

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Argomenti discussi: La rassegna stampa di oggi, venerdì 27 marzo 2026.

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