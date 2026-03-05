Dopo più di 600 giorni di assenza, il centravanti polacco è tornato a lavorare con il gruppo. La sua presenza in allenamento è stata confermata e ora si attende di conoscere i prossimi passi del club riguardo al suo recupero. La sua ripresa rappresenta un passo importante per la squadra, anche se non sono ancora stati annunciati tempi precisi per il rientro ufficiale in campo.

Arkadiusz Milik, in campo alla Continassa, agli ordini di Luciano Spalletti insieme agli altri calciatori della Juventus: è un'istantanea quasi da non crederci vista la trama scritta dal destino negli ultimi due anni, ma in questa settimana il centravanti polacco è davvero tornato a lavorare in gruppo. Mai di fatto nel progetto societario a causa delle continue richieste di aiuto di un fisico fragilissimo, in questa stagione è stato convocato soltanto due volte a dicembre contro Roma e Pisa, salvo poi tornare tra gli indisponibili. Se si considera che il suo primo infortunio stagionale è arrivato il giorno del raduno estivo per... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toh, chi si rivede: Milik in gruppo. Non gioca da oltre 600 giorni. E ora? I piani del club

