Parma-Napoli un big salta il match | il Giudice Sportivo ha deciso

Il Giudice Sportivo ha deciso che un giocatore del Parma-Napoli non potrà partecipare alla partita. Nel frattempo, il Napoli si prepara per il prossimo impegno di campionato con l’obiettivo di mantenere il secondo posto e di approfittare di eventuali passi falsi dell’Inter. La sfida tra le due squadre è stata influenzata da questa assenza, mentre il club partenopeo si concentra sui prossimi incontri.

Il Napoli pensa già al prossimo turno di campionato, per consolidare il secondo posto e sperare in un passo falso dell’Inter. I nerazzurri saranno impegnati in una sfida complicata contro il Como. Gli azzurri, invece, dovranno affrontare un Parma a caccia di punti salvezza. Gli emiliani, però, dovranno fare a meno di Mateo Pellegrino. Pellegrino out contro il Napoli: il Parma perde l’attaccante. La squalifica dell’attaccante argentino per somma di ammonizioni rappresenta una perdita significativa per gli emiliani nel momento più delicato della stagione. Pellegrino ha accumulato diversi cartellini gialli nel corso delle ultime settimane e il provvedimento del Giudice Sportivo lo costringerà a saltare una partita decisiva per la lotta salvezza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Parma-Napoli, un big salta il match: il Giudice Sportivo ha deciso Leggi anche: Roma, che tegola! Dybala salta il big match col Napoli: un altro big a rischio forfait Inter-Juve, cos'ha deciso il giudice sportivo su Kalulu, Chiellini e ComolliLe indicazioni sul referto dell'arbitro hanno portato a una giornata di squalifica per il difensore bianconero. Parma-Napoli W. 1-1 | Distefano risponde a Muth | #SerieAWomenAthora Temi più discussi: Caso Lukaku, il giocatore in Italia dopo Parma-Napoli; Napoli - Milan in Diretta Streaming | DAZN IT; Il big match al Napoli, la Juve stende il Genoa, l'Atalanta passa a Lecce. Per il Parma un turno positivo - Risultati e classifica; Caso Lukaku, rientro in Italia previsto dopo Napoli-Parma. Serie A, il Giudice Sportivo: un big salta Parma-Napoli! La decisione su GudmunddsonDopo le gare della trentunesima giornata, il giudice sportivo della Serie A ha squalificato sette giocatori, che saranno dunque assenti nel prossimo weekend. Mano pesante su Youssef Maleh fermato per. tuttonapoli.net Parma-Napoli: info bigliettiParma Calcio informa che la vendita dei biglietti per la partita Parma-Napoli, valida per la trentaduesima giornata del campionato Serie A Enilive (domenica 12 aprile, ore 15:00), è in programma a par ... sportparma.com Serie A, la volata scudetto: INTER 72 NAPOLI 65 Como-InterParma-Napoli Inter-CagliariNapoli-Lazio Torino-InterNapoli-Cremonese Inter-ParmaComo-Napoli Lazio-InterNapoli-Bologna Inter-VeronaPisa-Napoli Bologna-InterN - facebook.com facebook SERIE A - GIORNATA 32 10.04. 20:45 Roma - Pisa 11.04. 15:00 Cagliari - Cremonese 11.04. 15:00 Torino - Verona 11.04. 18:00 Milan - Udinese 11.04. 20:45 Atalanta - Juventus 12.04. 12:30 Genoa - Sassuolo 12.04. 15:00 Parma - Napoli 12.04. 18:00 Bolog x.com