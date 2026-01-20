L'analisi di Moggi sulla Juventus evidenzia, nel suo editoriale su Libero, le criticità della squadra di Spalletti, mettendo in luce come la sconfitta contro il Cagliari abbia ulteriormente sottolineato alcuni limiti della rosa bianconera. L’intervento offre uno sguardo approfondito sui punti deboli e le sfide che la Juventus deve affrontare per migliorare la propria competitività nel campionato.

di Francesco Spagnolo Moggi in un editoriale sulla Juve scritto su Libero analizza i bianconeri e si sofferma sulle difficoltà della squadra di Spalletti. Il panorama calcistico italiano è scosso dall’ultimo passo falso della Vecchia Signora in Sardegna, un risultato che ha riacceso i dubbi sulla reale consistenza del progetto tecnico attuale. Sull’argomento è intervenuto una figura che conosce profondamente le dinamiche del club: Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, è tornato sulla sconfitta della squadra di Spalletti a Cagliari nel suo editoriale per Libero. Secondo l’ex dirigente, l’entusiasmo che circondava l’ambiente prima della trasferta sarda era figlio di una lettura superficiale dei risultati passati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moggi sulla Juve: «La sconfitta contro il Cagliari ha fatto emergere ancora una volta i limiti dei bianconeri. Ecco quali sono»

Marchegiani sulla Juve: «La sconfitta contro il Cagliari ha confermato una cosa. Vi svelo il motivo delle difficoltà con le piccole dei bianconeri»Marchegiani, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la recente sconfitta della Juventus contro il Cagliari, sottolineando come questa partita abbia evidenziato alcune criticità.

Condò esclude la Juve dalla lotta Scudetto: «La sconfitta contro il Cagliari è una doccia gelata. L’obiettivo dei bianconeri deve essere uno solo»Dopo la recente sconfitta contro il Cagliari, Condò ha commentato come la Juventus debba riconsiderare le proprie ambizioni in vista della stagione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Luciano Moggi: John Elkann venderà anche la Juve. È l’ultimo anello di una catena spezzata; ESCLUSIVA – Michele Padovano: Ricordo le parole di Moggi quando mi acquistò; AIA, si sente puzza di bruciato. Il caso Zappi e i fantasmi di Moggi, Giraudo, Conte, Agnelli,...; Michele Padovano torna a parlare della Juventus | Moggi e lo stipendio giornaliero.

Moggi: La Juventus ha mostrato ancora i limiti di costruzioneLuciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, è tornato sulla sconfitta della squadra di Spalletti a Cagliari nel suo editoriale per Libero. Le sue considerazioni: (...) ... tuttojuve.com

Moggi: 'La Juve deve approfittare delle tante assenze del Napoli'Secondo quanto riferito a Juventibus dall'ex direttore sportivo Luciano Moggi, la Juventus dovrà approfittare delle assenze a centrocampo del Napoli per tentare il colpaccio nel big match che andrà in ... it.blastingnews.com

Perugia Juventus 2001 Prof. Casali Moggi Lippi Tedesco Del Piero Buffon Montero Trezeguet Nedved …cosmi - facebook.com facebook