L'allenatore ha commentato la situazione della squadra, affermando che lo scudetto è ormai sfuggito e sottolineando l'importanza che un attaccante come Nkunku segni almeno un gol. Per la prima volta ha aperto alla possibilità di un tridente offensivo, valutando le tre prime scelte in attacco in base alla condizione fisica dei giocatori. Ha anche rivisto due occasioni di Nkunku, ritenendo che un attaccante di quel livello dovrebbe comunque tentare di prendere la porta.

Alle 23 spaccate del 6 aprile, Max Allegri gettò la spugna: “La corsa scudetto? Credo che ormai abbiamo dato. L’Inter è a +9 e c’è anche il Napoli davanti”. Finita. L’allenatore del Milan si arrende e del resto, la squadra ha proposto davvero poco nello scontro diretto al Maradona. Meglio rispolverare il mantra di tutto l’anno: “Sabato non si risolverà la problematica della Champions, dobbiamo mantenere i punti di vantaggio”. Il Milan ora è a +5 sul Como, +6 sulla Juve, +9 sulla Roma. L’analisi della partita di Allegri è. da Allegri: “Una gara in cui ci sono state poche occasioni, una di quelle partite in cui capivi che un episodio l'avrebbe decisa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Milan, lo scudetto è andato, Nkunku deve fare gol". E per la prima volta apre al tridente

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Scudetto tra Inter e Milan, Vernazza: “Allegri non ha alternative, deve fare 6 punti nelle prossime due”'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola presenta un lungo articolo firmato Sebastiano Vernazza sulla sfida Scudetto tra Inter e Milan.

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Allegri: Lo scudetto oramai è andato. L’Inter è a 9 punti e c’è il Napoli avantiL'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli ... ilnapolista.it

Allegri abbandona la corsa scudetto: "Ormai abbiamo dato. Dobbiamo rimanere sereni per la Champions" facebook

300 - Grazie al successo contro il Genoa, Luciano #Spalletti è diventato il quarto allenatore a tagliare il traguardo delle 300 vittorie in Serie A, dopo Giovanni Trapattoni (352), Massimiliano Allegri (320) e Nereo Rocco (302). Élite. x.com