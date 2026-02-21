Milan-Parma Allegri prepara la sorpresa in attacco | idea Fullkrug titolare

Niclas Fullkrug potrebbe esordire da titolare nel match tra Milan e Parma, in programma per la ventiseiesima giornata di Serie A. Allegri sta valutando di schierare l’attaccante tedesco, che ha mostrato buone qualità negli allenamenti recenti. La scelta nasce dall’esigenza di rafforzare l’attacco e portare più pericolo alla difesa avversaria. La decisione si annuncia come una possibile sorpresa per i tifosi. Restano da seguire le ultime indicazioni dell’allenatore.

Niclas Fullkrug potrebbe trovare una maglia da titolare in occasione di Milan-Parma, partita valida per la giornata numero 26 del campionato italiano. Massimiliano Allegri, dopo il pareggio contro il Como che rischia di aver allontanato definitivamente i rossoneri dalla lotta scudetto, sta pensando alla sfida contro il Parma, fondamentale per la corsa a un posto in Champions League. Fullkrug verso una maglia da titolare in Milan-Parma (Ansa Foto) – calciomercato.it Nel caso in cui i rossoneri dovessero riuscire a centrare il successo contro la squadra emiliana, potrebbero mettere un altro mattoncino nella corsa a un posto tra le prime quattro del campionato.