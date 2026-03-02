Milan retroscena di calciomercato su De Winter | Lo volevano a gennaio ma Allegri …

Koni De Winter, difensore belga nato nel 2002, è stato richiesto dal Milan già a gennaio, ma il trasferimento è avvenuto durante il mercato estivo del 2025 per 20 milioni di euro. Dal suo arrivo, il giocatore si sta affermando come elemento importante nella linea difensiva dei rossoneri guidati da Massimiliano Allegri.

Quando il Milan, nell'ultimo calciomercato estivo, ha venduto Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni di euro, bonus inclusi (35 più 5), ha pensato di sostituirlo con Koni De Winter. Il difensore centrale belga, classe 2002, cresciuto nella Juventus, è arrivato in rossonero dal Genoa per 25 milioni di euro, sempre bonus inclusi (25 più 5). De Winter è stato artefice di una prima parte di stagione tutto sommato negativa. Colpa, più che altro, di un ambientamento durato qualche mese e qualche episodio sfortunato sul terreno di gioco. Basti pensare, per esempio, al rigore procurato per fallo di mano in Milan-Pisa 2-2 di campionato o alla doppietta presa in faccia da Rasmus Højlund in Napoli-Milan 2-0 di Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

