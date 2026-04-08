Milan frenata pesante | da corsa la titolo a ritmo da Europa League

Il Milan ha rallentato la sua corsa verso il titolo, passando da un ritmo da scudetto a uno più vicino a quello di una competizione europea minore. Dopo un avvio positivo, le ultime partite hanno evidenziato un calo di rendimento, con risultati che hanno ridotto le possibilità di mantenere la leadership in classifica. La squadra ha incontrato difficoltà nel mantenere la costanza, influenzando la posizione in campionato.

Dalla corsa scudetto al calo di rendimento. Il Milan di Massimiliano Allegri, nel girone di ritorno, è passato da un ritmo di 2.2 punti a partita, a uno di 1.75. Il Diavolo è passato da una potenziale corsa al titolo da 84 punti e un ritmo da 66, che non garantirebbe neanche la qualificazione all'Europa League. Come riferito da Tuttosport, all'inizio il distacco dall'Inter era solo di 3 punti, 45 per la squadra di Chivu e 42 per i ragazzi di Allegri. Ora come ora, invece, la distanza è di ben 9 lunghezze: 9 punti che hanno messo fine ai sogni del diavolo legati al tricolore. I 21 punti conquistati in queste 12 gare disputate non valgono la qualificazione in Champions League, ma è più un ritmo da Europa League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, frenata pesante: da corsa la titolo a ritmo da Europa League Rabiot spartiacque del Milan: la differenza tra corsa scudetto e ritmo da metà classificaL’edizione odierna del 'Corriere dello Sport' propone un approfondimento sull’impatto di Adrien Rabiot al Milan. Leggi anche: Man City bloccato da West Ham, complicando la corsa al titolo di Premier League. El mejor partido de la Europa League