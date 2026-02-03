Questa sera il Milan affronta il Bologna in un posticipo che tiene tutti con il fiato sospeso. Le ultime ore portano novità importanti in casa rossonera, con una decisione presa dal club che potrebbe influenzare l’andamento della partita. I tifosi sono in attesa di scoprire se il portoghese sarà in campo o meno, mentre la squadra si prepara alla sfida con qualche dubbio ancora da risolvere.

Le ultimissime in casa Milan in vista del posticipo di questa sera contro il Bologna: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Cresce l’attesa per il posticipo tra Bologna e Milan, in programma questa sera alle ore 20:45 e valido per la 23esima giornata di Serie A. I rossoneri hanno conquistato 9 punti nelle ultime cinque partite di campionato (2 vittorie e 3 pareggi) e sono al momento secondi in classifica, mentre i rossoblu hanno perso contro Fiorentina e Genoa e occupano la decima posizione. Leao (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ci sono importantissime novità di formazione in casa Milan a poche ore dalla sfida contro l’undici di Italiano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Colpo di scena Leao, decisione in casa Milan: le ultimissime

