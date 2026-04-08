Landa travolto da auto medica | ritiro shock e sanzioni severe

Mikel Landa si è trovato costretto ad abbandonare la corsa dopo essere stato investito da un'auto medica durante la seconda tappa dell’Itzulia Basque Country, disputata martedì. L’incidente ha causato il ritiro immediato del ciclista, che ha dovuto interrompere la gara. Le autorità hanno avviato controlli e annunciato sanzioni nei confronti del veicolo coinvolto, senza ulteriori dettagli sulla dinamica.

Mikel Landa ha dovuto abbandonare l’Itzulia Basque Country dopo essere stato travolto da un veicolo medico durante la seconda tappa di martedì. L’incidente, avvenuto in una discesa veloce, ha causato il ritiro del corridore della Soudal Quick-Step e l’espulsione immediata del conducente dell’auto. Il sinistro è accaduto mentre il ciclista di 36 anni cercava di ricongiungersi al gruppo che inseguiva Paul Seixas. In quel momento, l’auto dedicata ai soccorsi ha effettuato una manovra di sorpasso rischiosa, finendo per colpire l’atleta. Secondo le ricostruzioni, lo scontro è stato provocato dallo pneumatico del mezzo che ha avuto un contatto anomalo, portando l’autista a perdere il controllo del veicolo e a sbandare contro il corridore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Landa travolto da auto medica: ritiro shock e sanzioni severe “Un volo di diversi metri!”. Travolto dall’auto dei nomadi: shock in ItaliaUn episodio di violenza tra minori ha scosso il comune di Camponogara, nel Veneziano. Palermo: via Maqueda, solo 2 espositori e sanzioni severeIl centro storico di Palermo vive un momento di svolta regolamentare che ridefinisce i rapporti tra commercio e spazio pubblico. Genova, ambulanza travolge uno studente di 12 anni davanti scuola: intubato, è grave