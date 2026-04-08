Migliaia di controlli durante le feste | arresti sequestri e patenti ritirate

Durante le festività pasquali, il comando provinciale dei carabinieri di Bologna ha effettuato migliaia di controlli lungo le strade, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. Sono stati effettuati numerosi posti di blocco, che hanno portato all’arresto di alcune persone, al sequestro di veicoli e al ritiro di patenti di guida. Le operazioni sono state coordinate per monitorare il rispetto delle norme durante il periodo festivo.

Un dispositivo di sicurezza messo in campo dal comando provinciale dei carabinieri di Bologna in occasione delle festività pasquali. Le operazioni, che hanno interessato capoluogo e provincia, si sono concentrate sulla prevenzione dei reati predatori, sul monitoraggio degli obiettivi sensibili a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Benevento, controlli dei Carabinieri nel weekend: denunce, sequestri e patenti ritirate

Benevento, blitz di Pasqua: tra droga, arresti e patenti ritirateI Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno intensificato i controlli sul territorio durante Pasqua e Pasquetta, identificando 175 individui e...

Temi più discussi: I carabinieri sorvolano il Salento nei giorni di festa: denunce, controlli e sanzioni; Maxi furto di carburante a Savona, così sono stati rubati migliaia di litri: 17 indagati; Messa in sicurezza del carico sotto la lente. Le multe nell’UE salgono a migliaia di euro; Tarquinia, migliaia di turisti alla processione di Cristo Risorto di Pasqua.

Controlli a tappeto all’Esquilino: sequestrati 50 chili di cibo e migliaia di capi contraffattiOltre 50 chili di alimenti sequestrati e distrutti, migliaia di capi di abbigliamento irregolari tolti dagli scaffali, più di 10mila euro di multe e un uomo denunciato per spaccio. È il bilancio dei ... fanpage.it

Rifiuti, controlli a tappeto: decolla il porta a porta, aperti migliaia di sacchiPistoia, 3 febbraio 2026 – Controlli mirati, progetti specifici e una task force dedicata per accompagnare il cambiamento del sistema di raccolta. Nel 2025 a Pistoia l’attività degli ispettori ... lanazione.it

In piazza della Rivoluzione a Teheran, migliaia di iraniani hanno sventolato bandiere e giurato fedeltà incondizionata alla Guida Suprema Mojtaba Khamenei dopo che gli Stati Uniti e Iran hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane. "Qualunque co - facebook.com facebook

La vita selvatica in #Italia è sotto attacco: ogni anno migliaia di #animali vengono uccisi o trafficati Per questo oggi lanciamo la petizione “Stop Crimini di Natura” Unisciti a noi per chiedere al Governo l’adozione di un Piano Nazionale x.com