Due cani persi e impauriti girano per le strade di Brindisi, rischiando di essere investiti. La polizia è intervenuta rapidamente e li ha messi in sicurezza, impedendo che si verificassero incidenti.

Due cani pastori tedeschi sono stati salvati nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio grazie all’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato. Gli animali, trovati disorientati per le strade del rione Sant’Elia, sono stati messi in sicurezza dagli agenti che hanno evitato possibili incidenti stradali, come comunicato dalla Questura di Brindisi. Due cani salvati a Brindisi Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante il consueto servizio di perlustrazione delle Volanti dell’UPGSP della Questura di Brindisi. Nel corso della notte tra il 15 e il 16 febbraio una pattuglia ha notato due pastori tedeschi che vagavano per le strade del rione Sant’Elia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Due cani smarriti e spaventati si aggirano per Brindisi con il pericolo di incidenti, salvati dalla polizia

