Sanremo 2026 | l’orafo Michele Affidato premia la musica con sculture uniche e messaggi sociali forti

Michele Affidato, noto orafo, ha deciso di celebrare Sanremo 2026 con sculture che portano messaggi sociali forti. La sua scelta nasce dalla volontà di unire l’arte dell’oreficeria con la musica, creando opere uniche per i vincitori del festival. Durante la manifestazione, le sue creazioni sono state presentate come premi simbolici, arricchendo ulteriormente il tradizionale riconoscimento.

Sanremo 2026: L’Arte Orafà di Michele Affidato Illumina la Scena del Festival. Sanremo 2026 si arricchisce di un tocco di preziosità grazie alle sculture create dalla maison orafa Michele Affidato, destinate ai vincitori della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Le opere, realizzate con maestria e attenzione al dettaglio, celebrano icone della musica e promuovono importanti messaggi sociali, dalla lotta contro le mafie all’impegno per i bambini vittime dei conflitti armati. Un Connubio tra Musica e Artigianato. La collaborazione tra il Festival di Sanremo e la maison Michele Affidato rappresenta un esempio di valorizzazione del Made in Italy e dell’eccellenza artigianale italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Festival di Sanremo 2026 ha fatto tappa a Crotone, dove Michele Affidato ha mostrato i premi destinati ai vincitori.

L’Ariston si sta preparando per la prossima edizione di Sanremo.

