Sanremo 2026 | l’orafo Michele Affidato premia la musica con sculture uniche e messaggi sociali forti
Michele Affidato, noto orafo, ha deciso di celebrare Sanremo 2026 con sculture che portano messaggi sociali forti. La sua scelta nasce dalla volontà di unire l’arte dell’oreficeria con la musica, creando opere uniche per i vincitori del festival. Durante la manifestazione, le sue creazioni sono state presentate come premi simbolici, arricchendo ulteriormente il tradizionale riconoscimento.
Sanremo 2026: L’Arte Orafà di Michele Affidato Illumina la Scena del Festival. Sanremo 2026 si arricchisce di un tocco di preziosità grazie alle sculture create dalla maison orafa Michele Affidato, destinate ai vincitori della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Le opere, realizzate con maestria e attenzione al dettaglio, celebrano icone della musica e promuovono importanti messaggi sociali, dalla lotta contro le mafie all’impegno per i bambini vittime dei conflitti armati. Un Connubio tra Musica e Artigianato. La collaborazione tra il Festival di Sanremo e la maison Michele Affidato rappresenta un esempio di valorizzazione del Made in Italy e dell’eccellenza artigianale italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sanremo 2026: i premi del Festival svelati a Crotone dallo showroom di Michele Affidato
Il Festival di Sanremo 2026 ha fatto tappa a Crotone, dove Michele Affidato ha mostrato i premi destinati ai vincitori.
Sanremo 2026: l’Ariston si prepara a collaborazioni uniche
L’Ariston si sta preparando per la prossima edizione di Sanremo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanremo 2026, a Crotone la presentazione dei premi realizzati dal maestro orafo Affidato; Sanremo 2026: Michele e Antonio Affidato presentano i Premi realizzati per il Festival; Verso il Festival di Sanremo, a Crotone l’anteprima esclusiva dei premi firmati Michele Affidato; Sanremo, non solo note: al Méditerranée brilla Vivi Il Festival 2026.
Sanremo 2026, svelati i premi realizzati dalla maison Affidato: tradizione orafa e musica italiana si incontranoPresentati i premi speciali del Festival di Sanremo 2026 realizzati dalla maison Affidato: dal Premio Mia Martini al Lucio Dalla fino ai riconoscimenti alla carriera. corrieretneo.it
Tutto su Sanremo 2026: artisti, canzoni, duetti, cover e ospiti delle 5 serateTutto quello che c'è da sapere su Sanremo 2026: date, dove vederlo, artisti in gara, ospiti, cover, duetti Nuove Proposte e chi vota. techprincess.it
In occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Michele e Antonio Affidato hanno presentato nello showroom della maison i premi speciali realizzati per il 2026, rinnovando il legame tra arte orafa e grande musica italiana. Tra i riconoscimenti più pres - facebook.com facebook