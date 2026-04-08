Michael Page donne in ruoli leadership in aumento ma continuare a investire

Negli ultimi anni si è registrato un aumento della presenza femminile in ruoli di leadership, anche se le aziende continuano a investire per favorire questa crescita. Secondo un rapporto recente, la maggiore partecipazione delle donne nel mercato del lavoro può contribuire a migliorare la produttività e la capacità competitiva delle imprese. I dati evidenziano come questa tendenza stia progressivamente consolidandosi, anche grazie a politiche di supporto e iniziative di formazione.

(Adnkronos) – “Una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro può generare un impatto positivo significativo sulla produttività e sulla competitività delle imprese. Negli ultimi dieci anni si registrano segnali di cambiamento, anche nei ruoli di leadership, ma è fondamentale continuare a investire in questa direzione”. A dirlo Tomaso Mainini, amministratore delegato di Michael Page,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: McTominay da record a Napoli: minuti, ruoli e leadership in campo Leggi anche: Ricerca, Berardi (Aiom): "Oncologia rappresentata da donne ma non in ruoli apicali" This is How to Kill Self Doubt, End Procrastination & Build Momentum