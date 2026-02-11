Ricerca Berardi Aiom | Oncologia rappresentata da donne ma non in ruoli apicali

A Milano, si parla di donne che lavorano nel settore dell’oncologia. Secondo quanto dice Berardi di Aiom, due terzi dei medici specializzandi in questa area sono donne. Tuttavia, nonostante questa presenza numerosa, ancora poche donne ricoprono ruoli di vertice o di comando. La questione resta aperta e riguarda la possibilità di cambiare questa situazione.

Milano, 11 feb. (Adnkronos Salute) - "Oggi l'oncologia è rappresentata per due terzi dei casi da donne che accedono alle scuole di specializzazione. Purtroppo quando si va verso la crescita professionale" e l'acquisizione di ruoli apicali "questa percentuale si inverte. Circa il 23% delle donne sono direttrici di struttura in ambito oncologico e ancora meno sono le professoresse ordinarie di Oncologia, meno del 10% nel panorama nazionale. Questo è un punto importante perché da una pluralità di voci, di età e di genere non possono che nascere idee migliori, anche in un momento di grande innovazione che passa attraverso strumenti importanti come l'intelligenza artificiale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

