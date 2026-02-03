Il trailer del biopic su Michael Jackson è ora online. Lionsgate ha pubblicato il primo video di “Michael”, il film che ripercorre la vita della star, dai Jackson 5 fino alla consacrazione mondiale. L’attesa cresce per vedere sul grande schermo la storia del Re del Pop.

Il trono del Re del Pop sta per illuminarsi sul grande schermo. Lionsgate ha ufficialmente rilasciato un nuovo trailer di “Michael”, l’attesissimo film biografico che ripercorre la leggendaria carriera di Michael Jackson: dai primi passi con i Jackson 5 fino alla consacrazione come icona globale. Il film promette di non limitarsi allo spettacolo, scavando nelle contraddizioni e nell’umanità di un artista che ha cambiato per sempre la storia della musica. Il cast: Un affare di famiglia con Jaafar Jackson. La scelta del protagonista è caduta su Jaafar Jackson, nipote di Michael, al suo debutto cinematografico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Michael: Online il primo trailer del biopic con di Jaafar Jackson!

Nel 2026, il cinema si prepara a offrire una vasta gamma di titoli attesi, tra grandi registi come Sorrentino e Spielberg, blockbuster come gli Avengers, e capolavori di registi come Nolan e biopic su figure iconiche come Michael Jackson.

