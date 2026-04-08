Durante la prima puntata di Belve 2026, andata in onda martedì 7 aprile, l’attrice ha condiviso i dettagli riguardanti la conclusione del suo matrimonio con il regista. Ha raccontato i retroscena di una separazione che si è verificata recentemente, senza fornire ulteriori specifiche sui motivi o sulle circostanze. La discussione si è concentrata sui momenti del passato e sulle dinamiche della rottura.

M icaela Ramazzotti, ospite della prima puntata di Belve 2026 di martedì 7 aprile, ha parlato a cuore aperto della fine del matrimonio con Paolo Virzì. E ha spiegato che la causa della rottura è stata «la mancanza d’amore, l’essere disprezzata». Nel dialogo con Francesca Fagnani, l’attrice ha ripercorso senza filtri i momenti più complessi della sua vita privata e professionale, alternando ironia e confessioni più dolorose. “Un amore”: Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti nella serie Sky di San Valentino X Leggi anche › Gli ospiti della prima puntata di “Belve 2026”: anticipazioni interviste a Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma Micaela Ramazzotti: «Con Virzì mi mancava l’amore». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Micaela Ramazzotti ha raccontato i retroscena della burrascosa fine del rapporto con marito regista

Micaela Ramazzotti a Belve racconta la lite con Paolo Virzì e la fine del matrimonio: "Figuraccia"Micaela Ramazzotti è stata ospite della trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani nella puntata in programma martedì 7 aprile.

Belve, Micaela Ramazzotti racconta la fine del matrimonio con Virzì: «Mancanza d’amore e disprezzo. Quella lite? Una figuraccia» – Il videoMicaela Ramazzotti si apre a Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, che torna martedì in prima serata su Rai2.

Temi più discussi: Micaela Ramazzotti rompe il silenzio su Virzì a Belve: Ho sofferto per la mancanza d'amore e per l'essere disprezzata; Micaela Ramazzotti a Belve: Il matrimonio con Paolo Virzì? Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui; Micaela Ramazzotti a Belve: Mi mancava l'amore, mi sentivo disprezzata; Belve, Micaela Ramazzotti: Ecco perché riporterei in vita Silvio Berlusconi. Poi confessa: Rubavo a mia nonna.

Micaela Ramazzotti a Belve: divorzio, lite al ristorante e nuova relazioneMicaela Ramazzotti racconta a Belve i momenti dolorosi del matrimonio finito, la famosa lite in strada e la nuova storia con Claudio Pallitto ... notizie.it

Micaela Ramazzotti a Belve: Rubavo. Mi portavo le tronchesi, ero bravissimaDurante l’incontro tra Francesca Fagnani e Micaela Ramazzotti a Belve, la conduttrice ha riportato alla memoria un’intervista del 2020 ... notizie.it

Francesca Fagnani torna con Belve, tra gli ospiti Amanda Lear e Micaela Ramazzotti - facebook.com facebook

I primo ospiti sono Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma x.com