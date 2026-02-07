Gabriel Garko | Ho sposato Giorgio in segreto Se lo si vuole essere riservati è possibile

Gabriel Garko ha confermato di aver sposato il compagno Giorgio in segreto, un anno fa. L’attore spiega che si può essere riservati anche in momenti importanti come il matrimonio. Ha voluto tenere tutto nascosto, ma ora decide di parlarne apertamente.

Gabriel Garko conferma il matrimonio con il compagno Giorgio, sposato un anno fa in gran segreto: “Volevo dimostrare che sei uno vuol sposarsi in segreto, ci riesce”.🔗 Leggi su Fanpage.it

Nel 2024, Gabriel Garko ha annunciato di aver contratto matrimonio con Giorgio, suo compagno di lunga data, in modo riservato.

Gabriel Garko e Anna Safroncik sono ospiti di “Verissimo” il 25 gennaio, presentando la nuova fiction “Colpa dei sensi”, in onda su Canale 5 e streaming su Mediaset Infinity dal 30 gennaio.

