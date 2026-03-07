Rulz la candid camera ai tempi di TikTok | Il segreto dei miei reel? Saper leggere le persone e restare sempre calmo

Rulz è un giovane creator di Milano che si è fatto conoscere su TikTok attraverso video di candid camera. Nei suoi reel, spiega di riuscire a leggere le persone e di mantenere sempre la calma durante le riprese. Tra i nomi noti che lo seguono ci sono Alfanoun, Sanjidul e Jack Maverick Allanga. I suoi contenuti rappresentano una versione moderna di un classico della comicità.

Milano, 7 marzo 2026 – Se nomi come Alfanoun, Sanjidul e Jack Maverick Allanga vi dicono qualcosa, vi siete già imbattuti in Rulz, giovane creator milanese che con i suoi clip offre una versione aggiornata all'età contemporanea di un classico della comicità, la candid camera. Sui suoi profili - oltre 65mila follower su TikTok, più di 55 mila su Instagram - condivide brevi filmati realizzati riprendendo le ignare "vittime" con un paio di occhiali a intelligenza artificiale integrata, spacciandosi ora per un passante in cerca di indicazioni sempre più strampalate, ora per un giovane pronto alla sua prima giornata di lavoro, ora per un fantomatico addetto comunale e via improvvisando.