È importante prestare attenzione alle truffe online, come quella della presunta vendita di Nutella a prezzi stracciati. Questi schemi fraudolenti, orchestrati dagli hacker, possono portare alla perdita di denaro e alla compromissione dei dati personali. Informarsi e mantenere un atteggiamento prudente sono le migliori difese per evitare di cadere in queste trappole digitali.

Perdi soldi, dati personali e altro se cadi nella trappola della cosiddetta “truffa della Nutella”: scatta l’allarme hacker. In un contesto digitale sempre più insidioso, anche un marchio iconico come Nutella è stato recentemente strumentalizzato in una nuova ondata di attacchi informatici, mirati a sottrarre dati sensibili e denaro agli utenti. La truffa, che si diffonde soprattutto su Facebook, rappresenta una minaccia concreta per chiunque cerchi offerte apparentemente vantaggiose sulla celebre crema spalmabile di Ferrero. Le dinamiche di questa frode si inseriscono in un quadro più ampio di campagne di phishing sofisticate e sempre più difficili da riconoscere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Allarme hacker, attenzione alla truffa della Nutella: rischi di perdere soldi e dati personali se la compri così

